Delmenhorst. Das Programm für das 30. Delmenhorster Jazzfest bedient erfahrene Jazzkenner ebenso wie interessierte Neulinge. Neben dem Kleinen Haus werden auch die Stadtkirche und die Villa zur Konzertkulisse.

Auf ein vielseitiges Programm mit neuen Mitstreitern an neuen Veranstaltungsorten setzt das Team um die künstlerische Leiterin Annett Becker-Edert bei der 30. Auflage des Delmenhorster Jazzfestes. Den Anfang macht ein großer Name: Beim "JAZZempore Spezial" ist am Freitag, 15. November, die international angesehene Jazz-Organistin Barbara Dennerlein in der Stadtkirche zu Gast. Danach steht beim Mitmachkonzert der Band "Fabelhaft" und dem Schülerkonzert von "Nimmersatt" der Nachwuchs im Fokus, bevor am 29. und 30. November das bewährte Herzstück folgt: Zwei Abende mit je zwei spannenden Jazz-Formationen im Kleinen Haus.

Zum Auftakt legt Jazz-Organistin Dennerlein, die für brillante Eigenkompositionen und virtuose Spieltechnik bekannt ist, am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche den Fokus auf die Freiheit. Jazz ist für sie "ein Synonym für Freiheit. Der Freiheit von Vorurteil und Diskriminierung, der Freiheit von Zwang und Konvention.“ Entsprechend außergewöhnliche Klänge mit Einflüssen unter anderem aus Swing, Soul, Latin und Funk will die Musikerin, die neben ihrem Lieblingsinstrument, der Hammond B 3-Orgel, auch die klassische Kirchenorgel spielt, in der Stadtkirche bieten. Begleitet wird sie dabei von Percussionist Leonard Gincberg.

Zwei der nächsten drei Programmpunkte sprechen junge Jazzfans und solche die es werden wollen an. "Können Kinder wirklich Jazz mögen?": Kinder ab vier Jahren und ihre Familien sollten diese Frage nach dem Mitmachkonzert mit der Band "Fabelhaft" am Samstag, 23. November, um 15 Uhr im Familienzentrum Villa klar mit "Ja" beantworten können. Mit Steffi Stimme, Samantha Saxophon und Polly Posaune will die norddeutsche Band ihre jungen Zuhörer zum Tanzen, Singen und Hopsen bringen. Ebenfalls in der Villa spielen am selben Abend ab 19.30 Uhr die "JazzInvaders" bei freiem Eintritt. Seit den Anfängen vor 30 Jahren begleiten die Musiker aus Delmenhorst und der Region das Jazzfest und wollen auch beim runden Geburtstag alte und neue Varianten des Big Band Jazz frisch und unverbraucht klingen lassen. Am Freitag, 29. November, um 11.30 Uhr stehen dann beim Schülerkonzert im Kleinen Haus zwei Rapper und vier Jazzmusiker auf der Bühne. Unter dem Namen "Nimmersatt" verbindet sie seit 2015 die Liebe zur Improvisation, was sich laut Jazzfest-Team "live in Form von spontanen Rhymes und Solos manifestiert".

Das eigentliche Festivalwochenende beginnt dann am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr im Kleinen Haus mit dem Jan-Olaf Rodt Quartett. Mit Respekt vor der amerikanischen Jazztradition, aber auch europäischen Einflüssen interpretieren Gitarrist Jan-Olaf Rodt, Saxophonist Ignaz Dinné, Peter Gall und Andreas Lang die Melodien aus der Feder ihres Namensgebers. Als "schillerndes Zeugnis für das Zusammenwachsen des aktuellen europäischen Jazz" bezeichnen Kritiker das Album "A Novel of Anomaly", mit dem das Andreas Schaerer Quartett als zweite Band des Abends ins Kleine Haus kommt. Die Stücke spiegeln die musikalische Herkunft und Vorlieben der Bandmitglieder. Beim treibenden „Aritmia“ steht das mediterrane Element von Akkordeonist Luciano Biondini im Mittelpunkt, bei „Dive“ bringt Gitarrist Kalle Kalima Einflüsse des finnischen Tangos ein. Der in Kamerun aufgewachsene Schlagzeuger Lucas Niggli steuert afrikanische Elemente bei, während Sänger Andreas Schaerer mit „Getalateria“ einen rockigen Jodel-Blues hinlegt.

Den zweiten Jazzfest-Abend am Samstag, 30. November, eröffnet um 19.30 Uhr im Kleinen Haus das Alexandra Lehmler Quartett. Die Trägerin des Jazzpreises Baden-Württemberg gilt als eine der profiliertesten und erfolgreichsten Jazz-Saxophonistinnen und -Komponistinnen in Deutschland. Sie nutzt laut Ankündigung den "Karawanenklang des Sopransaxophons" ebenso wie den "flexiblen Biss des Altsaxophons oder das satte Röhren des Baritonsaxophons". Den Schlusspunkt hinter das 30. Delmenhorster Jazzfest setzt anschließend das Makiko Hirabayashi Trio. Seit 2001 spielt Pianistin Makiko Hirabayashi mit dem Bassisten Klavs Hovman und der Schlagwerkerin Marilyn Mazur als harmonisches Trio zusammen. "Alle drei Beteiligten sind in der Lage, die eigene Gestaltungskraft in den Dienst einer gemeinsamen Klangwirkung zu stellen", erklärt das Jazzfest-Team. Das aktuelle Album „Where The Sea Breaks“ widmet das Kopenhagener Trio den Kräften des Meeres

Eintrittskarten und Vorverkauf Für das Hauptwochenende kostet die Tageskarte 29 Euro (ermäßigt 22 Euro), die Festivalkarte 44 Euro (ermäßigt 34 Euro). Zudem gibt es eine Festivalkarte extra inklusive Barbara Dennerlein für 62 Euro (ermäßigt 55 Euro). Wer nur die "JAZZempore Spezial" mit Barbara Dennerlein sehen will, zahlt 25 Euro (ermäßigt 18 Euro). Das Schülerkonzert kostet 5 Euro, Karten für das Mitmach-Konzert gibt es an der Tageskasse ebenfalls für 5 Euro (Kinderkarte) beziehungsweise 15 Euro (Familienkarte). dk-Card-Besitzer erhalten auf die regulären Preise 2 Euro Rabatt. Vorverkaufs-Karten gibt es im städtischen Kulturbüro, Rathausplatz 1, Telefon (04221) 99-2464. Tickets für die "JAZZempore Spezial" gibt es zudem im Kirchenbüro der Stadtkirche, Kirchplatz 20, Telefon (04221) 12640.