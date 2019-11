Von der Grundschülerin zur Trapezkünstlerin in wenigen Tagen: Für das Zirkusprojekt der Hermann-Allmers-Grundschule lassen sich diese Mädchen in luftige Höhe ziehen. Foto: Sonia Voigt

Delmenhorst. 210 begeisterte Kinder, motiviert bis in die hübsch geflochtenen oder cool zurückgegelten Haarspitzen: So endet nicht jede Schulwoche an der Hermann-Allmers-Grundschule in Delmenhorst – aber die Projektwoche mit dem Mitmachzirkus El Dorado auf jeden Fall.