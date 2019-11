Delmenhorst. Mehrere Projekte hat der Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburger Land derzeit vor der Brust. Das wurde bei der vergangenen Tagung der Kreissynode klar. Unter anderem geriet aber auch die aktuelle Lebenssituation vieler Menschen in Düsternort in den Fokus des Kirchenkreises.

Eine Partnerschaft des Kirchenkreises Düsternort/Oldenburger Land mit einem Kirchenkreis in Ghana wird derzeit entwickelt. Das berichtete Kreispfarrer Bertram Althausen beim vergangenen Treffen der Kirchenobersten aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg. Er selbst war mit einer kleinen Delegation vor Ort und es wurde dieses Projekt angeregt. Bei der letzten Kollektensammlung im Kirchenkreis sind 2637 Euro für Projekte in Ghana zusammengekommen, damit konnten sieben Grundschulen mit jeweils einer kompletten Schulbücherei ausgestattet werden.

Mehr Arbeit im Nachbarschaftsbüro

Saskia Kamp, Geschäftsführerin der Diakonie in Delmenhorst, betonte in ihrem Bericht über die Arbeit des Diakonischen Werkes die Arbeit in den Nachbarschaftsbüros. Denen stehe möglicherweise mehr Arbeit bevor. Denn Angesichts der aktuellen Berichte über verwahrloste Zustände im Stadtteil Düsternort durch unseriöse Hausbesitzer komme den Nachbarschaftsbüros noch eine bedeutendere Rolle zu als bisher.