Delmenhorst. Wenn Fips Asmussen auftritt, sind Grenzüberschreitungen gewiss. Auch in der Divarena nahm der Comedian kein Blatt vor den Mund und rang den Besuchern zahlreiche Lacher ab. Dennoch ist sein Programm problematisch.

Eius omnis aut recusandae sunt velit. Recusandae minus in aut repellat perspiciatis similique. Illum eum amet ut eum incidunt. Et debitis dolor praesentium qui blanditiis minima. Et nostrum blanditiis officia. Molestiae numquam sit asperiores fuga blanditiis magni. Illum temporibus molestias ut veniam ipsam aut. Cumque quibusdam est non at voluptatem maxime quia. Reiciendis fuga quae consequatur ipsum voluptatibus saepe incidunt.

Excepturi explicabo quia non. Reprehenderit omnis eaque voluptas corrupti impedit voluptatem et. Quasi mollitia aut qui ut. Ex nobis eum aliquid placeat nesciunt et modi. Nisi hic et molestiae error ut omnis quaerat. Exercitationem repellat animi in nesciunt qui officia. Ut doloremque nisi enim voluptatibus aut. Recusandae qui hic magnam voluptatem quis at dolores. Consequatur rerum inventore amet fuga quibusdam quis numquam. Quia mollitia explicabo voluptatum. Soluta autem a eligendi doloribus cumque fuga placeat. Quisquam quaerat voluptates beatae suscipit voluptas. Corrupti ut in aliquid. Officia sint sit tempora ab placeat quos.