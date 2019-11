Jüdische Gemeinde will einen Akzent setzen CC-Editor öffnen

Bei der Jüdischen Gemeinde an der Louisenstraße sollen sich diese Tore öffnen. Archivfoto: Thomas Breuer

Delmenhorst. Einen Akzent gegen Antisemitismus setzen will die Jüdische Gemeinde Delmenhorst am Samstag, 9. November. Die Delmenhorster sind deshalb eingeladen, am Abend bei einer Gedenkveranstaltung dabei zu sein.