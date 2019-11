Bei der Nacht der Jugend in der Volkshochschule und Turbinenhalle gehörte beispielsweise die "Silent Disco" zum Programm. Foto: Niklas Golitschek

Delmenhorst. Zur Nacht der Jugend in der Volkshochschule und der Turbinenhalle drehte sich am Freitagabend alles um die Würde des Menschen. Bürgermeister Hermann richtete klare Worte an die Jugendlichen.