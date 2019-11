Delmenhorst. Am Mittwoch, 13. November, gibt es um 20 Uhr im Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße Seemannsgarn der besonderen Art mit Nagelritz. Das dk verlost zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt 3x2 Karten für den Abend.

Dirk Langer, besser bekannt als Nagelritz, steht am Mittwoch, 13. November, mit seinem neuen Programm „Expedition Mond“ im Familienzentrum Villa auf der Bühne. Beginn ist um 20 Uhr.

Im neuen Programm erinnert sich Nagelritz an seine Aufgabe als Seemann, die Fremde zu erforschen und sie nach Hause zu bringen. Denn ohne Tätowierungen aus Asien kein Arschgeweih, ohne südamerikanischen Kartoffeln kein Mc Donald’s und ohne leere Flaschen keine Post. Was hat die Gesellschaft den Matrosen nicht alles zu verdanken? "Ein Expeditionsprogramm mit Comedy, Musik und einer Tierdressur", heißt es in der Ankündigung.

Teilnahme per E-Mail

Das dk verlost zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt 3x2 Karten. Um zu gewinnen, schicken Sie bis Dienstag, 15 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Nagelritz" an aktionen@dk-online.de. Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen.

Die Gewinner werden am Dienstag von uns benachrichtigt.