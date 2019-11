Vater und Sohn berichten als besondere Zeitzeugen in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Vater und Sohn (v.li.): Peter und Markus Pragal haben vor Schülern des Max-Planck-Gymnasiums über ihre Erfahrungen rund um Mauerfall und Wiedervereinigung gesprochen. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Der eine war als West-Korrespondent in Ost-Berlin ganz nah dran als Beobachter, der andere, sein Sohn, besuchte als Bundesbürger eine ostdeutsche Schule. Der Journalist Peter Pragal und Markus Pragal, heute Erster Stadtrat in Delmenhorst, berichten am Max-Planck-Gymnasium über eine Zeit, die zur Geschichte geworden ist.