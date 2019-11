Delmenhorst. An der Oberschule Süd stehen Veränderungen an: Ab Januar sollen die Oberschüler nur noch am Standort Brendelweg unterrichtet werden. Dafür werden zurzeit Container aufgestellt.

