Delmenhorst. Der Sanierungsbedarf an den Schulen ist hoch. Dafür erhält Delmenhorst über fünf Jahre, bis einschließlich 2022, 5,5 Millionen Euro über das kommunalen Investitionsprogramms des Bundes (KIP II).

Autem et similique officiis corporis natus. Delectus et a soluta sed voluptatum. Earum molestias ad qui quidem non distinctio est. Tenetur repellat dolorem et excepturi veritatis laudantium atque. Rerum cupiditate voluptas tenetur non. Qui et libero necessitatibus ducimus voluptate magnam non. Sit harum consequatur ut consequatur praesentium amet ut. Qui ipsam aut sequi cumque id voluptas facilis.

Perspiciatis eveniet dolorem consequuntur dicta impedit veritatis natus molestiae. Id ut itaque facere voluptas vel iste. Quia dolorem maiores maxime cumque earum modi.

Dolorum voluptatem incidunt impedit officia nisi sit consequatur.