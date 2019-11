Beim Schlemmerabend 2019 wird ein Sushi-Meister die japanische Spezialität wieder vor den Augen der Besucher zubereiten. Archivfoto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Wenn am Dienstag, 12. November, der große Schlemmerabend bei Inkoop an der Oldenburger Straße stattfindet, gibt es Köstlichkeiten an 60 Ständen zu probieren. Das dk verlost 3x2 Karten für die ausverkaufte Veranstaltung.