Delmenhorst. Wie viele Babys werden in Delmenhorst geboren? Wie viele Gäste übernachten hier jedes Jahr? Und wie viele Jungen und Mädchen gehen zur Grundschule? Statistiken sagen viel über eine Stadt aus.

Im fünften Monitoring-Bericht über das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), mit dem konkrete Ziele zur Verschönerung und Stärkung der Stadt verfolgt werden, hat die Stadtverwaltung einen Blick auf Delmenhorsts Kennzahlen geworfen. Hier ein Blick auf unsere Stadt in Zahlen und Fakten:



Bevölkerung: 82.120 Menschen leben, Stand Juni, in Delmenhorst. Ähnlich viele wie ein Jahr zuvor. Nachdem die Bevölkerung seit Jahren stetig angestiegen ist, ist nun nur noch eine geringe Änderung erkennbar. Auffallend ist, dass der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren ansteigt, während die Zahl der Menschen zwischen 18 und 65 Jahren abnimmt.

Ausländer: 13.311 Ausländer leben, Stand Juni, in der Stadt. Damit ist der Anteil von 15,6 Prozent im Juni 2018 innerhalb von 12 Monaten auf 16,2 Prozent angestiegen. Die 10-Prozent-Grenze wurde 2014 überschritten.119 Menschen wurden 2018 eingebürgert.

Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen: Im Juni 2018 waren es 3636 Personen, im Juni diesen Jahres 3744. Die Zahl der gemeldeten Stellen ist, Stand Juni, im Vorjahresvergleich niedriger. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in etwa gleich geblieben.

Gewerbe: Im Gewerbe gibt es ein gemischtes Bild. Bei den An- und Abmeldungen von Gewerben war die Bilanz positiv: Insgesamt gab es im Jahr 2018 ein Plus von 35 Betrieben, im Vorjahr war es immerhin ein Plus von 13. Die Kaufkraft der Delmenhorster geht jedoch zurück: So lag die Kaufkraft 2018 nur bei 94,6 Prozent der durchschnittlichen Kaufkraft im Land und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte gesunken.

Schulen und Kindergärten: 2830 Schüler gab es zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 an den Grundschulen der Stadt. An den weiterführenden Schulen waren es insgesamt 5459 Schülerinnen und Schüler. Beide Zahlen entsprechen in etwa denen des Vorjahres. Die Zahl der genehmigten Kindergarten- und Krippenplätze steigt dagegen leicht.

Finanzen der Stadt: 76.404.672 Euro Steuern hat die Stadt Delmenhorst 2018 eingenommen – 8.193.540 Euro mehr als noch im Vorjahr. Die Stadt hat, Stand 2018, 96.878.678 Euro Schulden und Verbindlichkeiten, etwas weniger als ein Jahr zuvor.

Straftaten: 6038 Straftaten hat die Polizeidirektion Delmenhorst/Oldenburg Land 2018 registriert, 103 weniger als im Jahr 2017.