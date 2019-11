Messerstecher nach Beziehungstat in Delmenhorst in Untersuchungshaft CC-Editor öffnen

In der Steinofenbäckerei an der Bahnhofstraße hat am Mittwoch ein 45-jähriger Mann mit einem Messer auf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau eingestochen. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Der 45 Jahre alte Mann, der am Mittwoch in der Steinofenbäckerei an der Bahnhofstraße mit einem Messer auf seine getrennt lebende Ehefrau eingestochen hat, sitzt in Untersuchungshaft. Er schweigt zur Tat.