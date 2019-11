Delmenhorst. Party-Time im Festsaal an der Elsflether Straße 1: Veranstalter Marco Tienz stellt am Samstag, 9. November, wieder eine Kartonage auf die Beine. Das dk verlost Karten.

DJ Sean und ein Lightjockey sorgen auf dem großen Floor für Musik und Licht, DJ Teasy versorgt den Schlagerbereich mit Musik. Es gibt wieder eine Cocktailbar, an der Bierbar sind acht verschiedene Biersorten zu haben. Die ganze Nacht über gibt es Bratwurst vom Grill und Pommes. Einlass ist ab 21 Uhr. Wer dabei sein will, muss mindestens 26 Jahre alt sein. Karten kosten an der Abendkasse 13 Euro.

Das dk verlost gemeinsam mit Kartonage 3x2 Karten. Einfach bis Freitag, 14 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Party“ an aktionen@dk-online.de schicken. Namen und Telefonnummer nicht vergessen.

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.