An der Steinofenbäckerei an der Bahnhofstraße hat es am Mittwochvormittag eine schwere Beziehungstat gegeben. Die Polizei ermittelt. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. In der Steinofenbäckerei an der Bahnhofstraße in Delmenhorst hat ein 45-jähriger Mann am Mittwochvormittag offenbar versucht, seine Ex-Frau zu töten.