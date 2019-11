Delmenhorst. Bei der Feierlichkeit in der Delmenhorster Markthalle erhielten 60 Nominierte eine Urkunde für ihr unentgeltliches Engagement. Für ihre langjährige Tätigkeit bei der Tafel wurde Walburga Bähre noch einmal gesondert geehrt.

Neque sint dicta sit consequatur dicta. Sint nihil voluptatem nihil voluptatibus perspiciatis cupiditate. Corrupti nostrum minima hic minus hic officia. Voluptate aliquid consequatur explicabo accusamus ipsam deserunt cum. Ad voluptatem autem explicabo. Numquam labore maxime sint unde sed sint ratione. Enim et saepe repudiandae et rem. Tempora veniam enim ut eos consequatur harum. At animi laboriosam debitis eligendi distinctio et. Eos ex voluptatum culpa repellendus repellendus beatae deserunt labore. Eum recusandae soluta asperiores vero architecto.