Delmenhorst. Die Polizei hat einen 32-jährigen Delmenhorster geschnappt, der im Verdacht steht, für drei Einbrüche in den vergangenen Tagen verantwortlich zu sein.

Wie bereits vorletzte Woche berichtet, gab es in der Nacht auf den 24. Oktober einen Einbruch in ein Sonnenstudio an der Stedinger Straße. In der Nacht auf den 26. Oktober gab es laut Polizei zwei weitere Einbruchsversuche zwischen 1.50 und 2.30 Uhr.

Zunächst versuchte ein zu dem Zeitpunkt noch unbekannter Täter, die Eingangstür zu einem Vereinsheim an der Düppelstraße aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang.

Kurze Zeit später hörten aufmerksame Zeugen das Geräusch von zersplittertem Glas an der Schanzenstraße und sahen im Bereich des Tanzsportzentrums einen verdächtigen Mann. Daraufhin informierten sie die Polizei.

Trotz eines Fluchtversuchs konnten die Beamten den Verdächtigen vorläufig festnehmen. Es handelte sich bei ihm um einen 32 Jahre alten Delmenhorster. Es stellte sich heraus, dass ein Fenster des Tanzsportzentrums mit einem Stein eingeschmissen wurde, um in das Gebäude einzudringen.

Der 32-jährige ist verdächtig, auch die anderen beiden Einbrüche verübt zu haben. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu allen drei Einbrüchen dauern noch an.