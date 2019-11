Delmenhorst. Die hiesige Polizeiinspektion weist erneut ausdrücklich darauf hin, wie wichtig gerade in der dunklen Jahreszeit eine gute Beleuchtung am Fahrrad ist – nicht nur für Schulkinder.

Die dunkle Jahreszeit trägt ihren Namen zurecht. Schon am Nachmittag verabschiedet sich die Sonne. Das bringt Gefahren mit sich, vor allem im Straßenverkehr. „Radfahrer sind wieder eher der Gefahr ausgesetzt, von anderen Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr übersehen zu werden. Gerade Eltern schulpflichtiger Kinder sind gefordert, die Räder ihrer Kinder zu überprüfen und bei Bedarf zu reparieren“, sagt Polizeioberkommissar Torsten Blume, bei der Polizeidirektion unter anderem zuständig für den Bereich Verkehrssicherheit. Er weiß: „Fahrradfahrer unterschätzen vielfach, wie schlecht sie in der Dunkelheit von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden.“

Reflektoren fehlen oft

Und tatsächlich sind im Straßenverkehr immer wieder Radfahrer auszumachen, die ohne funktionierende Beleuchtung unterwegs sind, denen Speichenreflektoren ebenso fehlen wie die vorgeschriebenen Reflektoren vorn und hinten am Rad. Und die zudem oft durchgängig dunkel gekleidet sind.

„Das Hauptaugenmerk bei Fahrrädern liegt auf der Beleuchtung“, sagt Blume. Deshalb ist die Polizei in den kommenden Tagen und Wochen wieder verstärkt unterwegs. „In der dunklen Jahreszeit werden verstärkt in den Morgenstunden Beleuchtungskontrollen als Teil der Schulwegüberwachung vorgenommen werden. Polizeibeamte werden an neuralgischen Punkten stehen und Fahrradfahrer ohne Beleuchtung oder teilweise defekter Beleuchtung anhalten und auch verwarnen. Falls die Polizei bei ihren Kontrollen auf den Schulwegen Kinder und Jugendliche ohne oder mit mangelhafter Beleuchtung antrifft, werden die Daten erhoben und sie müssen anschließend das reparierte Fahrrad bei der Polizei vorführen“, sagt Polizeisprecherin Daniela Seeger.

Anstecklichter sind erlaubt

Seit 2013 sind übrigens auch batterie- oder akkubetriebene Anstecklichter erlaubt, sofern sie den technischen Ansprüchen und damit den Vorschriften der StVZO entsprechen. „Aus polizeilicher Sicht ist die Verwendung eines Nabendynamos am ehesten zu empfehlen. Erstens produziert der Fahrer den erforderlichen Strom selber und ist somit nicht von Batterien abhängig. Zweitens liefert der Nabendynamo immer und zwar witterungsunabhängig Strom. Bei Seitenläuferdynamos treten bei schlechter Witterung häufig Probleme auf, weil der Kopf des Dynamos durchdreht und deshalb die Spannung abfällt“, sagt Seeger. Blume ergänzt: „Fahrradfahrer sollten ferner auf Kleidung zurückgreifen, mit der sie für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sind. Reflektierende Westen, Manschetten und dergleichen sind kostengünstig zu erwerben.“

Aktuell ist die Polizei an weiterführenden Schulen aktiv und überprüft Räder von Schülern der Klassen 5 und 6 auf die Verkehrssicherheit. „Die Grundschulen wurden bereits im Vorfeld durch das Präventionsteam aufgesucht. Hier wurde die Verkehrssicherheit der Fahrräder bereits während der abzulegenden Fahrradprüfung unter die Lupe genommen“, sagt Seeger.

Fast 75 Prozent der Räder mit Mängeln

Bei den Kontrollen treten Mängel zu Tage. „Wenn wir an Grundschulen die Räder der Schüler kontrollieren, dann liegt der Anteil der Räder, die ganz ohne Beanstandung sind, bei nicht viel mehr als 25 Prozent“, rechnet Blume vor. Er betont, dass vor allem Eltern gefordert sind, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder mit einem verkehrssicheren Rad unterwegs sind. „Wir müssen aber leider feststellen, dass Eltern dieser Aufgabe oft nicht nachkommen und Appelle nicht fruchten.“

Anzeige Anzeige

Die Polizei und auch die Verantwortlichen an den Grundschulen täten bereits viel: Elternbriefe, Broschüren, Mängelzettel nach Kontrollen gehören zum Standard. „Kinder sind natürlich nicht strafmündig“, sagt Blume. Der Weg führe daher natürlich immer über die Eltern.