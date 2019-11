Delmenhorst. Im Delmenhorster Theater Kleines Haus ging es am Sonntagabend düster zugange: Mit "Falsche Schlange" machte das Tournee-Theater Thespiskarren halt. Trotz starker Inszenierung überzeugte es nicht in allen Punkten.

Die Hysterie war vorprogrammiert – mit dem Psycho-Thriller „Falsche Schlange“ des Vielschreibers Alan Ayckbourn bekamen die mehr als 380 Besucher im Theater Kleines Haus am Sonntagabend ein trickreiches Stück des Tournee-Theaters Thespiskarren geboten.

Als sie vom Tod ihres Vaters erfährt, kehrt Annabel Chester (Gerit Kling) sofort aus Australien in ihre britische Heimat zurück. Nach jahrelanger Abwesenheit zwar als gestandene, dennoch als gebrochene Frau – nach überstandenen Herzinfarkt pleite und frisch getrennt von ihrem gewalttätigen Mann. Noch bevor sie zuhause angekommen ihre jüngere Schwester Miriam (Mackie Heilmann) trifft, lauert ihr die gefeuerte Krankenschwester Alice Moody (Astrid Rasheed) auf und berichtet Schockierendes: Miriam den tyrannischen Vater getötet.

Streit ums Geld

Konfrontiert mit diesem Vorwurf räumt Miriam die Tat schnell ein und erklärt ihre Verzweiflung, gefangen in dem Haus gewesen zu sein. Doch weil Alice ein Erpressungsgeld von 100.000 Pfund fordert, um zu schweigen, und der Vater kurz vor seinem Tod Annabel als Alleinerbin bestimmte, beginnt das Drama aus Hass und Intrigen, in dem sich die Schwestern gegen die Krankenschwestern verbünden.

Dabei entspannt sich ein rasantes, verworrenes Geflecht um Erbe und Familiengeheimnissen, geprägt von drei unterschiedlichen Charakteren. Hier die nüchtern-zynische Annabel, dort die kindlich-wahnhafte Miriam und dann noch die biestig-gehässige Alice.

Zu viel Hysterie

Allerdings driften die Dialoge im Verlauf der ersten Hälfte zuweilen ins rein hysterische ab, was dann schnell überzogen wirkt. Gerade bei ihrer eigenen Rolle hätte Regisseurin Kling gut daran getan, die Rationalität zu bewahren, um Schwester Miriam einen kontinuierlichen Gegenpol entgegenzustellen. Denn Heilmann mit ihrer aufbrausenden Rolle, für die sie auch zweimal Szenenapplaus erhielt, füllt diesen Part bereits zur Genüge aus.

Die beiden führen zwischendurch durchaus tiefgründige Gespräche, etwa wenn sie sich neu kennenlernen und aus ihren Vergangenheiten, geprägt von sexualisierter Gewalt, erzählen. So ernst und wichtig es ist, solche Themen im Theater zu besprechen, verleihen diese Dialoge den Charakteren hier zwar mehr Profil, führen die eigentliche Handlung jedoch kaum weiter. Die beschränkt sich mit ihren letztlich doch vorhersehbaren Wendungen auf einen überschaubaren Abschnitt.

Starke Inszenierung

Dass sich das Publikum in den fast zwei Stunden dennoch gut unterhalten fühlte, lag vor allem am ausdrucksstarken Auftritt des Trios. Wie es sich für einen Thriller gehört, war da auch so mancher Schreckmoment erfolgreich umgesetzt. Hinzu kam das aufwendig inszenierte Bühnenbild, das den erfahrenen Schauspielerinnen zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten bot. Entsprechend lag es mehr am Grundgerüst und der Dramaturgie, dass „Falsche Schlange“ nicht vollends überzeugte.