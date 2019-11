Varrel. Jugendliche aus der Region haben vor 60 Jahren das Eis gebrochen: Die bei einem Besuch 1959 in Frankreich geknüpften Kontakte wurden zur Grundlage für den Förderkreis für das Deutsch-Französische Jugendwerk.

"Jumelage" und "amitié", diese wohlkingenden französischen Wörter stehen für Partnerschaft und Freundschaft. Diese Begriffe waren am Samstagabend in der Gutsscheune Varrel häufig zu hören. Denn mit einem Festakt wurde die konkret gelebte deutsch-französische Partnerschaft und Freundschaft gefeiert. Der gastgebende Förderkreis für das Deutsch-Französische Jugendwerk nahm die vor 60 Jahren geknüpften ersten Kontakte von Jugendlichen aus der Region mit Frankreich zum Anlass für die Feier.

"Ich bin dankbar, dass ich mich im Nachbarland frei bewegen kann, ohne schief angesehen und als 'boche' bezeichnet zu werden", sagte die Förderkreis-Vorsitzende Martina Heathcote. Nach sechs Jahren Krieg habe das Misstrauen überwunden und Vorurteile über Bord geworfen werden müssen. "Die Saat, die sie und viele andere Bürgermeister gesät haben, ist aufgegangen", sagte Heathcote vor den geladenen Gästen aus dieser und der französischen Partnerregion Maine.

Lob für die Vision der Jugendlichen vor 60 Jahren

Ihr Pendant vom Comité de Liaison Maine - Basse-Saxe, Stephanie Hercé, erinnerte daran, dass aus der ersten Begegnung vor 60 Jahren beinahe 20 offizielle Partnerschaften zwischen den beiden Regionen entstanden sind. 1959 war eine Gruppe Jugendlicher aus dem Landkreis Grafschaft Hoya (heute Landkreis Diepholz) in das französische Département Sarthe gereist, mit dem Auftrag, die dort befindlichen Kriegsgräber zu pflegen.

Es entstanden Kontakte mit der Bevölkerung, und im Gegenzug fuhren französische Jugendliche mit zurück nach Deutschland. Daraus sollte sich der Förderkreis für das Deutsch-Französische Jugendwerk entwickeln. Für "den Mut und die Vision" dieser Jugendlichen vor 60 Jahren könne man heute nur dankbar sein, sagte Stephanie Hercé.

Festes Fundament in unsicheren Zeiten

Die politischen Herausforderungen der heutigen Zeit sprach Cord Bockhop, Landrat des Landkreises Diepholz, in seinem Grußwort an: "Die großartige Idee eines gemeinsamen und friedlichen Miteinanders in Europa bekommt heute scheinbar Risse." Immer mehr trete Nationalismus auf. Angesichts dieser Tendenzen brauche es "ein festes Fundament, um unsichere Zeiten zu überstehen. Dieses sichere und feste Fundament sind die Partnerschaften der Kommunen, der Partnerschaftsvereine, der Jugendaustausche zwischen Frankreich und Deutschland".

Der Förderkreis wurde 1965 formell gegründet und hat mit dem französischen Partner-Komitee die heute in den Landkreisen Diepholz und Oldenburg sowie in Delmenhorst bestehenden partnerschaftlichen Beziehungen initiiert und unterstützend begleitet. 1982 sind deshalb neben dem Kreis Diepholz auch der Kreis Oldenburg und die Stadt Delmenhorst in die Trägerschaft eingetreten. Heute konzentriert sich der Förderkreis vor allem auf die Organisation des deutsch-französischen Tandem-Sprachprogramms.