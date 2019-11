Delmenhorst. Es war viel mehr als nur eine schlichte Lesung: Die deutsch-amerikanische Entertainerin Gayle Tufts hatte rund 300 Zuschauer im Kleinen Haus mit ihren humorvoll-intelligenten Geschichten aus ihrem Buch "American Woman" schnell auf ihrer Seite.

Sie werden uns im guten, alten Europa immer fremder, diese Amerikaner. Da kam es am Samstagabend gelegen, dass mit Gayle Tufts eine Entertainerin mit amerikanischen Wurzeln zu Gast im Kleinen Haus war. Könnte sie doch vielleicht erklären, warum zumindest ein halbes Volk dem Trump-Wahn verfallen ist. Doch auch die 1960 in Brockton, Massachusetts, geborene Wahl-Berlinerin versteht seit jenem verhängnisvollen Wahlabend des 8. November 2016 die Welt nicht mehr: "What the f... is going on?", das habe sie sich mitten in der Nacht gefragt, als das unmöglich Erscheinende bittere Realität wurde.

Trump und das Ende der "Prosecco-Stimmung"

Schlagartig vorbei war die "Prosecco-Stimmung", mit der sie in hoffnungsfroher Erwartung einem Hillary-Sieg entgegengefiebert hatte, erzählte Tufts den rund 300 Gästen im Saal. "Ich kann darüber nicht witzig sein", habe sie ihrem Verleger beschieden, mit dem ein Buch anlässlich der US-Wahl vereinbart war. Sie blieb jedoch nicht untätig und schrieb dann eben ein anderes Buch: "American Woman: How I lost my Heimat und found my Zuhause".

Gayle Tufts wäre nicht eine erfolgreiche Entertainerin und gern gesehener Gast in diversen Fernsehformaten, wenn sie einfach nur stumpf Ausschnitte aus dem Buch lesen würde. Zur Freude der Zuschauer im Kleinen Haus reicherte sie das Programm in ihrer charakteristischen Mischung aus Deutsch und Englisch immer wieder mit zusätzlichen kleinen Geschichten und Kommentaren an, die den ganzen Abend über zuverlässig für Lacher sorgten.

Die Nacht mit Florian Silbereisen

Und singen kann sie auch noch, wie sie unter anderem mit einem Ständchen für Florian Silbereisen unter Beweis stellte. Dass sie dieses Lied nicht live sang, wie sich bald herausstellte, war gerade der Witz an der Nummer: "Ich will ja nicht ihre Ihre Illusionen zerstören, aber keiner singt live bei Silbereisen", plauderte Gayle Tufts ein Geheimnis aus, das gar keines ist.

Woher sie das weiß? Ausgerechnet die kultivierte Deutsch-Amerikanerin, deren intellektueller Freundeskreis angesichts von dumpfem deutschem Schlager die Nase rümpft, war bereits dreimal zu Gast in einer der vor Schmalz triefenden Silbereisen-Fernsehshows – das also verbirgt sich hinter dem Kapiteltitel "Meine Nacht mit Florian Silbereisen".

Es gibt noch Hoffnung

Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten war nicht allein ausschlaggebend, aber eine zusätzliche Motivation für Tufts, nach mehr als drei Jahrzehnten in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Dass zwei Herzen in ihrer Brust schlagen, daran lässt die sympathische Alleskönnerin in Sachen Bühne jedoch keinen Zweifel. Aus ihrer Top-Ten-Liste an Dingen, die sie an Amerika liebe, präsentierte sie einen Ausschnitt. Ihre zentrale Botschaft dabei. "Please don't give up your Hoffnung", schließlich sei Amerika nicht nur das Land Trumps, sondern auch das von Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt, Martin Luther King, Michelle Obama – und der Red Hot Chili Peppers.

Auch einige Dinge, die ihr an ihrer Wahlheimat gefallen, verriet Gayle Tufts: Das unaufgeregte tägliche Ritual der Tagesschau, die sich wohltuend vom "visuellen Reiz von Flipperautomaten" der News im US-Fernsehen abhebe, die deutsche Bodenständigkeit und aus amerikanischer Sicht skurrile Angewohnheiten wie Spazierengehen und Stoßlüften.