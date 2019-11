Delmenhorst. Ein 31-jähriger Delmenhorster wurde am Sonntagmorgen von der Polizei erwischt, wie er betrunken Auto fuhr.

Der Autofahrer fuhr gegen 1.55 Uhr die Adelheider Straße in Delmenhorst in Richtung stadtauswärts und wendete den Wagen in Höhe Zeppelinweg. Dabei fuhr der Mann sein Auto jedoch beim dortigen Bahnübergang fest. Ein aufmerksamer Anwohner informierte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass der 31-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille gemessen. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.