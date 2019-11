Delmenhorst. Vor 225 Millionen Jahren begann die Zeit der Dinosaurier. Doch diese ist schon lange vorbei. Am morgigen Sonntag, 2. November, können Besucher die Tiere auf der „Dino Adventure Expo" erleben und sich auf Reise in die Urzeit begeben.

Bis heute ist nicht bis ins Detail geklärt, was das Aussterben der Dinosaurier mit dem Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren verursacht hat. Über 160 Millionen Jahre waren sie aber die Herrscher des Landes und die größten Landlebewesen der Erdgeschichte. Und noch heute faszinieren sie die Menschen.

Am morgigen Sonntag, 2. November, können die Dinosaurier in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in einer Ausstellung im Commedia Tagungszentrum auf dem Nordwollegelände, Lahusenstraße 25, bestaunt werden.

Stegosaurus und Triceratops

Der Veranstalter kündigte im Vorfeld an, dass etwa 25 rekonstruierte Exponate in Lebensgröße – unter anderem Stegosaurus, Velociraptor, Pteranodon und Triceratops – ausgestellt werden. Es sei damit „eine der größten mobilen Dinosaurier-Ausstellungen Deutschlands“, heißt es vorab in der Pressemitteilung.

Dabei verwendet der Veranstalter Materialien mit einem Gewicht von über zehn Tonnen. Die Interessierten dürfen sich über einen stündlich „freilaufenden Tyranosaurus Rex“ freuen. Zudem können die kleinen Besucher auf einem „Dinosaurier“ reiten und „Baby-Dinosaurier“ streicheln. Die Ausstellung ist ausdrücklich nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Berühren.

Umfangreiche Dokumentation

Die „Dino Adventure Expo" bietet eine Reise in die Urzeit, die durch umfangreiche Dokumentationen unterstützt wird, unter anderem durch einen Film. Zudem gibt es zu jedem der Ausstellungsstücke umfangreiche Beschreibungen, sodass das Wissen über die jeweiligen Arten verbessert werden kann.

Eintrittskarten gibt es ausschließlich an der Tageskasse im Commedia. Kinder müssen für den Eintritt sieben Euro bezahlen, Erwachsene zaheln neun Euro.