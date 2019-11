Ganderkesee. Zum fünften Mal steigt der Seniorentag im Rathaus Ganderkesee. Dabei rückt der Seniorenbeirat am morgigen Sonntag, 2. November, das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund.

Nicht nur für ältere Menschen lohnt sich am heutigen Sonntag ein Besuch des Seniorentags im Ganderkeseer Rathaus. Der Seniorenbeirat der Gemeinde will auf seiner zum fünften Mal organisierten Großveranstaltung den Themenkomplex Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen, und das geht schließlich alle Altersstufen an. Der Seniorentag geht heute von 13 bis 17 Uhr im und vor dem Rathaus an der Mühlenstraße über die Bühne.

Jürgen Lüdtke, Vorsitzender des Seniorenbeirats, weiß zahlreiche Beispiele zu nennen, wie im Alltag nachhaltiger gelebt werden kann und verweist dabei auf alte Praktiken: Wäscheleinen aus Sisal, Wäscheklammern und Küchenutensilien aus Holz statt aus Plastik. Auch das Plastikgeschirr auf Feiern lasse sich heute problemlos durch Bambus- oder Zuckerrohr-Materialien umweltfreundlich ersetzen. Viele Dinge hätten sich durch den Einsatz von Chemie verändert.

Mehr als 20 Vereine

„Nachhaltigkeit ist ein umfassendes Thema“, sagt Lüdtke und zählt Energieverschwendung, Plastikmüll und nachhaltige Textilproduktion als Themen auf, die beim Seniorentag im Fokus stehen sollen.

Mehr als 20 Vereine, Organisationen und Initiativen aus Ganderkesee werden heute im Rathaus über die verschiedenen Aspekte von nachhaltigem Leben und Wohnen informieren, inklusive eines nostalgischen Rückblicks auf frühere Zeiten. Mit dabei sind etwa der Bürgerbus und das Bürgerauto, die Energieberatung, Foodsharing und Tafel, das Regionale Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen und das Repair-Café. Der TSV Ganderkesee wird sein Angebot für ältere Menschen präsentieren, des Weiteren informieren Organisationen wie der SoVD oder der Hospizkreis Ganderkesee-Hude.