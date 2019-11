Mit den Fördermitteln soll auch der Zugang zum See verbessert werden. Archivfoto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. 495000 Euro Fördermittel fließen in den kommenden vier Jahren in die Parkanlage Wollepark. Davon sollen unter anderem Fitness-Geräte aufgestellt und der Zugang zum See verbessert werden.