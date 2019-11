Delmenhorst. Eine moderne, autogerechte Stadt wollte Delmenhorst werden. Zwei Großprojekte sollten vor fünf Jahrzehnten diesen Anspruch verwirklichen: die Höherlegung der Bahn und die Schaffung der Nord-Süd-Achse.

Heute ist es selbstverständlich, problemlos mit dem Auto über die Friedrich-Ebert-Allee und unter den Gleisen hindurch in Richtung Stedinger Straße und Stadtnorden zu brausen. Bis zu Beginn der 70er Jahre sah das noch ganz anders aus, bildeten sich regelmäßig Staus an den beschrankten Übergängen an Mühlenstraße und Stedinger Straße. Lange Wartezeiten nervten die Verkehrsteilnehmer.

Vor 50 Jahren begannen die umfangreichen Bauarbeiten zwischen Hasberger Straße im Osten und Welsequerung im Westen, in deren Verlauf der alte Bahnhof abgerissen wurde und die im Jahr 1974 ihren Abschluss fanden. Im August 1972 war das Mammutprojekt schon weit fortgeschritten: Auf dieser Aufnahme mit Blick von der Friedrich-Ebert-Allee auf die Wittekindstraße ist die Aufschüttung des Bahndamms deutlich zu erkennen.