Pfarrer Guido Wachtel (vorne) segnete die Gräber auf dem Friedhof an der Oldenburger Landstraße mit Weihrauch. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Im Gedenken an die Verstorbenen wurden heute Nachmittag, an Allerheiligen, auf dem Friedhof an der Oldenburger Landstraße Gräber gesegnet.