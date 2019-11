Delmenhorst/Oldenburg. Ob er nur Rechnungen unterschrieben hat oder tatsächlich mit Paletten gehandelt hat – darüber gibt es noch viele Unklarheiten bei einem Prozess um einen 52-Jährigen.

Im Prozess gegen einen 52-Jährigen, dem vorgeworfen wird, als Inhaber eines früheren Delmenhorster Palettenhandels über eine Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben, herrschte seltene Einigkeit: Diesmal, bekräftigten Prozessteilnehmer bei der vergangenen Sitzung, solle es unbedingt zu einem Ende kommen. Und so nickten alle, als der Vorsitzende Richter auch noch einen ungefähren Zeitpunkt nannte: „Wir müssten das doch noch in diesem Jahr hinkriegen.“

Steuerfahndung schon 2013 im Einsatz

Der Prozess erlebte seinen neunten Verhandlungstag. Vier weitere bis zum 10. Dezember sind bis jetzt angesetzt. Der Fall aber ist älter: Die Steuerfahndung durchsuchte die Räume des 52-Jährigen schon 2013. Und bereits 2017 hatte es einen Prozess gegen ihn in der Sache gegeben. Als der aber kurz vor dem Ende stand – Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten schon die Plädoyers vorbereitet – platzte er aus formalen Gründen. Er musste ausgesetzt werden und im vergangenen September neu beginnen.

Damals wie heute bestritt der Angeklagte seine Vergehen, setzt auf Freispruch. Wichtigstes Argument: Der Hauptbelastungszeuge würde lügen. Er habe dem Angeklagten sehr wohl Paletten jahrelang geliefert, nicht nur – wie von ihm behauptet – Rechnungen gegen Honorar unterschrieben.

Hauptbelastungszeuge bestreitet Handel

Um die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen anzugreifen, will die Verteidigung auch noch einen ehemaligen Kunden des 52-Jährigen hören. Dieser solle bestätigen, dass der Hauptbelastungszeuge bereits in den 1990er Jahren mit Paletten gehandelt habe, heißt es von Seiten der Verteidigung. Denn dass er selber aktiv handelte, hatte der Hauptbelastungszeuge immer bestritten. Das Gericht muss noch entscheiden, ob dieser Zeuge gehört werden soll. Und es muss entscheiden, für wie glaubwürdig es selbst den Zeugen hält.

Auch Kauf von schwarz gehandelten Paletten im Gespräch

Noch nicht vorgelegt hat die Steuerfahndung angekündigte Neuberechnungen zum Steuerschaden. Bisher beläuft sich dieser auf knapp 1,2 Millionen Euro, er könnte aber unter die Ein-Millionen-Euro-Grenze für eine laut Bundesgerichtshof zwingend vorgeschriebene Haftstrafe ohne Bewährung fallen. Denn vorgeworfen werden dem Angeklagten, nicht nur fingierte Rechnungen bei der Steuer eingereicht zu haben, sondern auch der Kauf von schwarz angelieferten Paletten. Stimmt das (was er bestreitet), muss er aber für diese Paletten etwas bezahlt haben – und dieser Preis wäre nach Ansicht der Verteidigung (und zweier Zeugen) höher anzusetzen als es die Staatsanwaltschaft tat. Wäre das der Fall, würden die Betriebskosten steigen und der angezeigte Steuerbetrug eventuell ins Sechsstellige rutschen. Damit hätte der Angeklagte bei einer Verurteilung eine höhere Chance, eine Bewährungsstrafe zu bekommen.