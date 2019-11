Delmenhorst. Ein Geschäft ohne Verpackungsmaterial will die Delmenhorsterin Pia Sattler einrichten. Im kommenden Jahr soll es eine Neueröffnung geben.

