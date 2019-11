Delmenhorst. Eine Mischung aus Songs, Poetry und Kabarett versprechen die Zollhausboys mit ihrem Programm. Darin will die mit vier Syrern besetzte Gruppen auf satirische und berührende Weise Fluchtgeschichten erzählen. Im nächsten Jahr kommt die Bremer Gruppe nach Delmenhorst.

Unabhängig voneinander haben Jürgen Schulenberg vom Delmenhorster "Bündnis gegen Rechts" und Stadtwerke-Chef Hans-Ulrich Salmen vor Kurzem Auftritte der Zollhausboys in Bremen besucht – und hatten beide den Gedanken, die Gruppe nach Delmenhorst holen zu müssen. "Ich bin in Bremen auf Pago Balke zugegangen und habe ihn gefragt, ob er sich einen Auftritt in Delmenhorst vorstellen könnte. Da sagte er, dass eine Woche vorher bereits Hans-Ulrich Salmen bei ihm war und dasselbe gefragt hat", berichtet Schulenberg über den Zufall.

Zollhausboys mit vier jungen Syrern

Pago Balke ist Kabarettist, Schauspieler und Regisseur und hat die Zollhausboys 2015 gegründet. Hauptakteure in dem Programm, das laut Balke eine Mischung aus Songs, Poetry und Kabarett darstellt, sind vier junge Syrer: Azad Kour, Isameel Foustok, Delyar Hamza und Shavan Sheikho, alle erst Anfang 20, kamen 2015 als Flüchtlinge nach Bremen. Zusammen mit 56 weiteren Flüchtlingen kamen sie im Zollhaus, einem ehemaligen Hostel in der Bremer Überseestadt, unter. "Ich wurde damals gefragt, ob ich ein Lied mit der Gruppe machen möchte", erzählt Balke. Daraus entstanden sind die Zollhausboys, die vor zwei Jahren ihre Premiere im Bremer Theater feierten und inzwischen bereits ein zweites Programm haben.

Gruppe verfolgt kulturpolitisches Anliegen

Mit ihrem Programm verfolgt die Gruppe ein kulturpolitisches Anliegen, erklärt der Kabarettist: "Wir thematisieren Migration und Populismus auf berührende und satirische Weise." Themen wie Flucht, Heimat und Fremdheit sollen in verschiedenen Formen – als Lieder, Gedichte oder kabarettistische Beiträge – zur Sprache kommen. Zusammen mit Balke und seinem Kollegen Gerhard Stengert stehen die vier jungen Syrer im Mittelpunkt der Auftritte.

Junge Syrer haben sich entwickelt

"Sie sind damals komplett ohne Vorerfahrung als 16-Jährige angefangen. Inzwischen haben sie alle eine super Entwicklung genommen", sagt Balke. Singen, tanzen, Instrumente spielen: "Das können sie teilweise besser als ich", so der erfahrene Kabarettist. Bei ihren Auftritten wollen die Zollhausboys Fluchtgeschichten erzählen und damit Verständnis und Sympathien für die Situation Geflüchteter wecken, wünscht sich Balke. Laut der Veranstalter soll das eine "kulturelle Attacke gegen den Rechtspopulismus und gegen das Fremdeln gegenüber den Menschen, die hier gelandet und gestandet sind" sein.

Auftritt am 14. Februar 2020 in Delmenhorst

Schulenberg und Salmen haben die Zollhausboys damit bereits überzeugt. Nachdem die beiden ihre Ideen zusammengebracht haben, steht der Termin für den Auftritt der Zollhausboys in Delmenhorst fest: Sie sind am Freitag, 14. Februar 2020, um 20 Uhr im Kleinen Haus zu Gast und zeigen ihr erstes Programm. Vormittags ist um 11.30 Uhr zudem eine Vorführung für Schüler geplant. "Dafür werden die Schulen und weitere Einrichtungen jetzt angeschrieben", sagt Schulenberg. Denn gerade für junge Menschen seien die behandelten Themen wichtig.

Hier gibt es Tickets Tickets für den Auftritt gibt es ab dem 11. November zum Preis von 19 Euro (ermäßigt 16 Euro) im Kulturbüro der Stadt Delmenhorst sowie im dk-Kundencenter an der Langen Straße 122.