Dr. Klaus Gutberlet (li.) und Dr.Götz Buchwalsky gehören zu dem Experten, die zu einem Vortragsabend in die Markthalle einladen. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Der Ort könnte besser kaum gewählt sein. Die Markthalle liegt im Herzen der Stadt. Und in diesem Herzen der Stadt steht am Donnerstag, 7. November, in einer öffentlichen Veranstaltung das Herz im Vordergrund. Innerhalb der bundesweiten Herzwochen lädt das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) zu einer Informationsveranstaltung ein.