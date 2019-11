Delmenhorst. Unter dem Titel "Wege zum Glück" steht am Freitag, 22. November, die 3. Delmenhorster Gesundheitskonferenz an. Die Organisatoren wollen dieses mal ganz bewusst andere Wege gehen.

Wer in Deutschland an Gesundheit denkt, dem fallen zuerst die schmerzhafte Hüfte oder das Magengeschwür ein. „In Indonesien ist das zum Beispiel ganz anders. Da antworten die Menschen auf die Frage, was sie mit Gesundheit verbinden: Schönheit, Kraft, Sex“, sagt Dr. Hans Böhmann, Koordniator der Gesundheitsregion Delmenhorst. Was auf den ersten Blick nur wie eine nette Anekdote klingt, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. „Gesundheit wird bei uns viel zu oft nur über Krankheiten und damit negativ definiert“, sagt der ehemalige Leiter der Delmenhorster Kinderklinik. Deshalb wollen Böhmann und seine Mitstreiter jetzt andere Wege gehen. „Wege zum Glück“ heißt der programmatische Titel, unter dem am Freitag, 22. November, von 11.30 bis 18.30 Uhr die 3. Delmenhorster Gesundheitskonferenz steht.

Für Ruth Steffens, Geschäftsführerin des Kommunalpräventiven Rates der Stadt (KPR), die zum Organisationsteam der Konferenz gehört, ist es naheliegend, in der heutigen Zeit mit dem Thema Glück in die Debatte einzusteigen. „Ein positiver Aufhänger“ sei das, in einer Zeit, „die immer mehr von Hass und Respektlosigkeit“ geprägt sei.

Wie hängen Glück und Gesundheit zusammen?

Was hält Menschen gesund oder lässt sie Krankheiten bewältigen? Wie hängen Glück und Gesundheit zusammen? Diese und andere Fragen ollen während der Konferenz erörtert werden. „Uns ist dabei wichtig, die Vorstellungen und Ideen möglichst vieler Bürger kennenzulernen“, sagt Böhmann. So könne man konkrete Schritte auf kommunaler Ebene anstoßen und fördern. Das Programm der Konferenz sei dynamisch, heißt im Klartext: Änderungen sind nicht nur möglich, sondern sogar erwünscht. „Es wäre toll, wenn möglichst viele Themen aufploppen“, sagt Böhmann. Noch bis zum 6. November kann jeder Themen vorschlagen, telefonisch unter (04221) 9013833 oder per E-Mail an info@d-i-g.de. Das Grundgerüst für den Tag aber steht. „Wir werden über Vorträge Informationen aus der Wissenschaft vermitteln“, erläutert Böhmann. Zugleich sollen Bürger und Akteure aus dem weiten Feld Gesundheit aber auch in Workshops eigene Ideen einbringen und entwickeln.

Im Hamsterrad des Glücks

„Im Hamsterrad des Glücks? Einsichten und Ausstiegshilfen aus der Wissenschaft“ ist der Vortrag überschrieben, den Dr. Hilke Brockmann, Soziologin und Dozentin für Glücksforschung an der Jacobs University Bremen halten wird. Edda Lorna, Zufriedenheitscoach, Kulturwissenschaftlerin und Tanzpädagogin, spricht über „Glück in der Schule, Glück im Tanz“. In Workshops geht es unter anderem um Glücksspielsucht und das Themenfeld „Digitales Aufwachsen und Ernährung“. Die Ideen und Ergebnisse aus den einzelnen Workshops sollen ab 17 Uhr in der Markthalle vorgestellt werden.

Die Idee, das Glück und das Glücklichsein in den Fokus zu rücken, verfängt offensichtlich. Ruth Steffens sagt: „Wir haben noch gar keine richtige Werbung für die Gesundheitskonferenz gemacht, es haben sich aber bereits viele Interessenten gemeldet.“