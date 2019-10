Ein Defekt an einem Ceranfeld hat am Mittwoch einen Brand in einem Anbau am Kiefernweg ausgelöst. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Ein technischer Defekt hat am Mittwochmittag offenbar einen Brand in einem Anbau an einem Mehrparteienhaus am Kiefernweg in Delmenhorst ausgelöst.