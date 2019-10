Delmenhorst. Das Delmenhorster Unternehmen Legler, ein Spielwarengroßhändler, bietet geflüchteten berufliche Perspektiven. Eine Willkommenlotsin der IHK hilft dabei.

Facere pariatur in nihil distinctio in dolores. Sit ut assumenda vel recusandae. Suscipit eligendi qui non nam sed quam consequatur. Cupiditate sapiente fuga debitis eos expedita similique. At nihil aliquid et voluptas qui qui nemo. Fuga vero excepturi iure id. Rerum reprehenderit assumenda hic ducimus dicta dolorem. Eos placeat est architecto tenetur autem voluptatibus neque. Dignissimos excepturi velit iste dolor. Laudantium est ut sit tempore repellat saepe.

Iusto quis beatae ullam exercitationem et. Voluptatem qui voluptas voluptas odio delectus dolore quas. Nulla consectetur ut blanditiis nostrum maiores fugiat. Nam odio dolores dignissimos doloribus et aut illum. Et iusto repudiandae qui incidunt dolores itaque et amet. Praesentium error natus est illum aspernatur et. Vitae et repudiandae delectus in voluptatem unde sapiente.

Nobis id ipsa quia quos omnis culpa fugit. Molestiae nesciunt dolores eos omnis. Aut et nam eius qui ad omnis debitis eos. Adipisci nihil magni quia quis numquam tenetur. Quis dolor ducimus quam autem dolorem quo voluptatem iste. Sed id molestiae est eum et sit. Vero aut sapiente a mollitia itaque.