Delmenhorst. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist an der Straße "Zur Senke" ein Sportwagen durch Unbekannte attackiert worden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein Unbekannter Täter am Dienstag in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr einen an der Straße "Zur Senke" abgestellten Porsche Cayman, indem unter anderem Flaschen auf den Wagen geworfen wurden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.

Es ist der zweite Vorfall binnen weniger Tage an der Straße. Erst am Freitag hatten Unbekannte mehrere Gegenstände auf einen abgestellten Sportwagen geworfen und dadurch das Dach sowie die Scheinwerfer zerstört.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04221) 15590 entgegen.

Die Polizei war für die Rückfrage, ob es sich bei beiden Taten um dasselbe Auto gehandelt hat, bislang nicht erreichbar.