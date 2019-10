Delmenhorst. Wie genau die Zukunft der Sportstätten in Delmenhorst aussieht, soll erst noch geplant werden, aber: Das Geld ist bereits reserviert. Auch wer profitieren soll, wurde nun im Stadtrat Delmenhorst besprochen.

Wie die Entwicklung der Sportstätten in Delmenhorst künftig aussehen kann, soll nun geplant werden. Dafür hat der Stadtrat am Dienstagabend das Bereitstellen der erforderlichen Mittel beschlossen. Drei prominente Projekte sollen besondere Priorität genießen. Angestoßen wurde das durch einen gemeinsamen Antrag der CDU und der Gruppe SPD & Partner.

Stadt will externes Planungsbüro beauftragen

Speziell die Halle am Stadion, das Stadion selbst und der Allwetterplatz sollen auf ihre baldige Machbarkeit gecheckt werden. Das stellte der Stadtrat nach einigen Diskussionen und letzten Abstimmungen fest. Laut Einschätzung der Stadtverwaltung würde die Planungsarbeit an ein externes Planungsbüro vergeben werden müssen. Dabei sollen "alle signifikanten Akteure frühzeitig einbezogen werden". Damit folgt der Stadtrat im Wesentlichen einer politischen Vorlage, die auch schon der Sportausschuss so befürwortet hatte.

"Geht nicht um Sportarten, sondern um Sportstätten"

Dabei gab es doch noch ein wenig Geplänkel: Politiker von SPD, Linken, Grünen oder UAD forderten, dass es nicht nur um Fußball gehen dürfe, sondern dass alle Vereine und Sportarten einbezogen werden müssten und der Stadtsportbund einbezogen werden müsse. Dass der Stadtsportbund nicht von Anfang an in der politischen Diskussion um das Sportstättenförderungskonzept eingebunden war, war bereits im Fachausschuss bemängelt worden. Bastian Ernst (CDU) betonte, dass es "nicht um Sportarten, sondern Sportstätten" gehe. Speziell das Stadion und die Halle nebenan seien in desolatem Zustand.

Mehrzweckhalle nicht auszuschließen

Oberbürgermeister Axel Jahnz stellte klar, dass die Halle auch von Schulklassen genutzt werde. Ein Planung der Halle als Mehrzweckhalle könne möglich sein. Letztlich sprach sich der Rat mit großer Mehrheit für die Beauftragung eines Planungsbüros aus. Haushaltsmittel dazu sollen in den Haushalt 2020 eingestellt werden.