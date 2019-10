Delmenhorst. Mehr Zeit als geplant wollten CDU und FDP den Autofahrern zum Parken einräumen. Das versuchten sie in einem Hauruck-Manöver im Stadtrat Delmenhorst. Das misslang. Ein Gegenargument waren schlechte Zahlen des City-Parkhauses.

