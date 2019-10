Einbrecher richten großen Schaden an Delmenhorster Schule an CC-Editor öffnen

Erneut hat es einen Einbruch in eine Delmenhorster Grundschule gegeben. Foto: Nicolas Armer/dpa

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind in die Grundschule Am Grünen Kamp in Delmenhorst eingebrochen. Dabei richteten sie hohen Sachschaden an. Auch ein Kindergarten war Ziel von Einbrechern.