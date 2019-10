Unbekannte bewerfen Sportwagen in Delmenhorst mit Gegenständen CC-Editor öffnen

Unbekannte haben einen Sportwagen in Delmenhorst schwer beschädigt. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Unbekannte haben am Freitag verschiedene Gegenstände auf einen an der Straße Zur Senke abgestellten Sportwagen geworfen. Dabei richteten sie hohen Sachschaden an.