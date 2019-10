Das Aquarell zeigt die ursprüngliche Innengestaltung der Högerschen Friedhofskapelle in Bungerhof. Seit der Restaurierung 2015 erstrahlt die Kapelle wieder in altem Glanz. Archivfoto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Er ist eine von sechs Begräbnisstätten in Delmenhorst und stellt mit seinem parkähnlichen Charakter eine der größten Grünflächen im Stadtnorden dar: der städtische Friedhof an der Friedensstraße in Bungerhof. In diesem Herbst die Anlage auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken.