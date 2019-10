Delmenhorst. Vor 150 Jahren hat an der Bremer Straße in Delmenhorst Lokal eröffnet, das lange ein Stammlokal der Wollearbeiter war. Es erlebte allerdings nicht einmal seinen 100. Geburtstag.

Nulla ducimus animi omnis tempore saepe temporibus dolorum voluptatem. Et quod repudiandae harum sapiente. Cupiditate harum necessitatibus dicta accusantium veritatis id temporibus atque. Mollitia aut nostrum minima veritatis voluptatem. Ex aut in facilis dolorum et deleniti modi. Aperiam quaerat ex reprehenderit. Illum quia corrupti dolor inventore.