Delmenhorst. Einen herrlichen Blick über Delmenhorsts „gute Stube“ und weit darüber hinaus kann genießen, wer eine der regelmäßigen Gelegenheiten wahrnimmt, den Wasserturm zu besteigen. Die Vogelperspektive suchte hier dk-Fotograf Hermann Weizsäcker in den frühen 50er Jahren.

Die Aufnahme entstand, noch bevor die Businsel auf dem Marktplatz eingerichtet wurde. Diese bestand bis 1975 und zwang den Wochenmarkt in dieser Zeit zum Umzug auf den Hans-Böckler-Platz.

Folgen des Luftkriegs erkennbar

Am östlichen Zugang der Langen Straße zum Markt sind noch die Folgen der Luftkriegs erkennbar: Rechts neben der früheren Buchhandlung Horstmann und dem Ratskeller sind an der vom Rathaus abgewandten Seite des Marktplatzes zwei gewaltsam auf das Erdgeschoss reduzierte Gebäude zu sehen: das Haus des Juweliers Wieting am Markt und die Gastwirtschaft Meyer am Markt. Eine Brandbombe hatte im Juli 1942 schwere Verwüstungen angerichtet. Über der Innenstadt thronte noch bis zum Abriss 1971 der 55 Meter hohe Gasometer.