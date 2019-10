Delmenhorst. CDU und FDP in Delmenhorst fordern eine gebührenfreie Kurzparkzeit mittels der Anzeige durch eine Sanduhr auf ausgewählten Parkplätzen im Innenstadtbereich. Der Stadtrat entscheidet kommenden Dienstag.

