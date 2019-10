Bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum des KPR wurden Ewa Brüggemann, Ayse Kilic und Flora Arab (v.l.) durch Oberbürgermeister Axel Jahnz geehrt. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Kampf gegen Kriminalität ist sein ureigenster Zweck – und den füllt er mit vielfältigen Aktionen aus: Der Kommunale Präventionsrat (KPR) in Delmenhorst wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Dieses Jubiläum ist am Dienstag mit einer Reihe von Ehrungen gefeiert worden.