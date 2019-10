Delmenhorst. Die Handarbeiten-Messe Handmade kommt wieder nach Delmenhorst – zum mittlerweile zehnten Mal. Das dk verlost Karten.

Besucherinnen und Besucher sollen von Samstag bis Sonntag, 26. bis 27. Oktober, mit Materialien, Ideen und Austauschmöglichkeiten zu allen schöpferischen Freizeitbeschäftigungen versorgt werden. Wolle, Knöpfe, Stoffe, Schmuck und vieles mehr wird im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur sowie im com.media und der Volkshochschule Delmenhorst angeboten. Insgesamt 80 Aussteller werden dabei sein, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters vorab. Zudem wird es zahlreiche Gelegenheiten zum Lernen geben. Denn viele Ausstellende bieten direkt am Stand oder auf besonderen Aktionsflächen Workshops und Kurse für Interessierte an. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ein Zwei-Tage-Ticket kostet 6 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Für die Handmade verlost das dk insgesamt zehn Mal zwei Karten: Einfach unter unter Angabe des Namens und der Telefonnummer eine E-Mail mit dem Betreff „Handarbeiten“ an aktionen@dk-online.de schicken. Die Mail muss bis Donnerstag, 17 Uhr, eingetroffen sein. Die Gewinner werden informiert.