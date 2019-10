Delmenhorst. Mit einer Flugzeugentführung ihren Träumen die womöglich letzte Chance geben: Das versuchten am Montagabend im Kleinen Haus die alternden Protagonisten der Komödie „Bis zum Horizont, dann links“. Doch das Theatervergnügen war getrübt.

Endstation Altersheim? Das wollen die Senioren in der Komödie „Bis zum Horizont, dann links“ nicht auf sich sitzen lassen. Das Stück um sechs Rentner, die lieber ein Flugzeug entführen, anstatt vor dem Fernseher ihre Zeit abzusitzen, war am Montagabend im halb ausverkauften Kleinen Haus zu sehen. Prominente TV-Gesichter wie Horst Janson oder Marianne Rogée stellten eine amüsante Vorstellung in Aussicht, doch die langatmige Handlung trübte das Theatervergnügen entscheidend.

Senioren kapern Flugzeug

Seniorenresidenz Abendstern, Abteilung Fauna: Hierhin wird Annegret Simon (Marianne Rogée) von ihrem Sohn (Philip Leenders) abgeschoben. Ihre letzten Jahre soll sie von nun an im Zimmer mit dem Häschen an der Tür verbringen. Doch der rüstigen Rentnerin gefällt ihr neues Zuhause kein bisschen. Sie ist nicht nur vom Hasen genervt („Das ist hier ja wie im Kindergarten!“), sondern auch von den anderen Bewohnern und der Pflegerin Amelie (Esther Kuhn). Und von ihrer Familie fühlt sie sich erst recht im Stich gelassen. Dass es Josef (Horst Janson), Willy (Harald Dietl), Fanny (Gabi Grasser), Herbert (Dirk Bender) und seiner Ehefrau Margarete (Astrid Polak) ganz ähnlich geht, wird Annegret erst klar, als Josef auf einem Ausflug kurzerhand ein Flugzeug kapert und den Piloten dazu zwingt, die Senioren an der Mittelmeerküste abzusetzen. Dort angekommen sind sie sich einig: Auch im hohen Alter wollen sie das Leben noch genießen und das eine oder andere Abenteuer erleben.

Spuren einer Tragikomödie

Soweit die überschaubare Rahmenhandlung des Stücks. Der durchaus anrührende – und aktuelle! – Stoff der Autoren Rolf Heiermann und Bernd Böhlich wies stellenweise Potential für eine recht gute Tragikomödie auf. Wenn Josef seine makaberen Sprüche („Die Heimleitung ist sehr interessiert daran, dass wir erst brennen, wenn wir im Krematorium liegen!“) abfeuerte oder Willy Witze à la „Was ist sieben Meter lang und stinkt nach Pisse? – Eine Polonäse im Altersheim“ riss, dann war lautes Gelächter aus den Publikumsreihen zu hören.

Allerdings waren solche Momente während der zweistündigen Vorstellung nur ganz spärlich gesät. Stattdessen dominierten langatmige und allzu offensichtlich an die Moral appellierende Ansprachen und unzusammenhängenden Tanzszenen – die trotz großer Mühe den Nebenfiguren keine Farbe verleihen konnten – die Inszenierung von Regisseurin Ute Willing.

Darsteller im Seniorenalter stehlen jüngeren Kollegen die Show

Als echte Wohltat stellten sich da die schauspielerischen Leistungen des Ensembles heraus: Die zum größten Teil über 80 Jahre alten Darstellerinnen und Darsteller stahlen ihren beiden jungen Kollegen eindeutig die Show. Allen voran Gabi Gasser ging in ihrer Rolle als alternde Schauspielerin Fanny de Artog sichtlich auf. Meisterlich, wie sie im Stück immer wieder die Diva mimte und ihrem Leidensgenossen Willy mit einem minutenlangen – und vor allem fesselnden – Monolog als Gräfin Orsina aus Lessings Emilia Galotti ihre noch immer vorhandene Schauspielkunst demonstrierte.

Leider konnte das Niveau solcher Szenen nur kurz gehalten werden, dann rutschte das Stück wieder ins Nichtssagende ab. Schade – die Voraussetzungen für eine gelungene Tragikomödie waren durchaus gegeben, nur an der Umsetzung haperte es gewaltig.