Ein 43-Jähriger in einem BMW hat am Wochenende die Polizei in Delmenhorst auf Trab gehalten. Er preschte auf der B75 mit seinem Wagen davon, um einer Kontrolle zu entgehen. Foto: David Ebener

Delmenhorst. Ein 43-Jähriger in einem BMW hat am Wochenende die Polizei in Delmenhorst auf Trab gehalten. Er preschte auf der B75 mit seinem Wagen davon, um einer Kontrolle zu entgehen. Am Ende vergebens.