Delmenhorst. Ein lebenswerteres Delmenhorst - gerade für junge Familien: Das ist das Ziel des Teams von "Im Hørst daheim". Beim Laternenbasteln in der Grundschule Am Grünen Kamp erhielten jungen Mütter nun durchweg positive Resonanz auf ihr Anliegen. Ausgebremst wird die Vereinsgründung allerdings an anderer Stelle.

Mit so einem Andrang haben die Organisatorinnen des Laternenbastelns selbst nicht gerechnet. Schon als das Team von Im Hørst daheim am Samstagnachmittag die Türen zum Werkelraum in der Grundschule Am Grünen Kamp in Delmenhorst, durften sie rund 15 Kinder willkommen heißen – plus Eltern.

Damit waren schnell alle Plätze an den zusammengeschobenen Tischen besetzt und die Teilnehmer machten sich auf, ihre Laternen für den Laternenumzug am kommenden Freitag zu basteln.

Familien nutzen Angebot

Fleißig bei der Sache waren auch die vier Jahre alte Marisa mit ihrer kleinen Schwester, Mutter und Oma. „Das ist eine super Aktion“, lobte auch Tante Tanja, die aus dem Papier Dekorationen für die Laternen schnitt. Erfahren habe die Familie aus den sozialen Medien von dem Angebot. In den vergangenen Jahren hätten sie die Laternen noch zuhause oder die Kinder im Kindergarten gebastelt. Nun nutzten sie die Gelegenheit, um gemeinsam mit anderen ihre Laterne zu gestalten.

Genau das wollten Laura Rusnak und das Team von "Im Hørst daheim" auch bezwecken. „Wir kannten nur Angebote von Institutionen, aber keine flächendeckenden“, erklärte sie die Idee hinter der Bastelaktion, die die erste eigene Veranstaltung der Gruppe war: Jeder sollte die Möglichkeit haben, eine Laterne zu basteln. Dafür stellte das Team auch die Bastelmaterialien, Kaffee, Glühwein und selbst gebackenen Kuchen bereit. Gebeten wurde um freiwillige Spende.

Mehr Zuspruch als erwartet

Von dem Zuspruch zeigte sich auch Svenja Kahle überwältigt. „Wir mussten sogar noch Tische nachholen“, erzählte sie. Für sie ein Beweis, dass sich auch mit kleinen Mitteln etwas bewirken lasse. „Wir wollen die Leute zusammenbringen und Delmenhorst lebenswerter machen“, betonte dabei Laura Rusnak.

Bei diesem Vorhaben werde der Verein gibt es allerdings noch so manche Hürde zu überwinden: Das Finanzamt verweigere für die eingereichte Satzung die Gemeinnützigkeit. Er verfolge keine mildtätigen Zwecke, so die Begründung laut Rusnak, sondern organisiere familiäre Veranstaltungen. Das sehen die acht Mütter entsprechend anders, sie wollten auch generationenübergreifend arbeiten. „Wir brauchen die Gemeinnützigkeit, sonst können wir nicht durchstarten. Wir sehen sie auch in unserer Arbeit“, betonte Rusnak. „Es ist mehr als Schade, dass ehrenamtliches Engagement so ausgebremst wird.“

Optimistisch in die Zukunft

Dabei gebe es durchaus auch Interesse potenzieller Mitglieder, sich ebenfalls in dem Verein zu engagieren, wie Svenja Kahle erklärte. Doch erst einmal wolle die Gruppe die Vereinsgründung auf die Beine stellen, bevor sie andere mit einbinde. „Wir treffen uns im Moment alle 14 Tage und haben dann in zweieinhalb Stunden eine To-do-Liste abzuarbeiten“, umriss sie den organisatorischen Aufwand.

Entsprechend müsse das Team von "Im Hørst daheim" nun sehen, wie es weitergeht. Charmaine Akbulut gibt sich zuversichtlich, dass noch alles wie erhofft klappen wird. „Wir kriegen viele Hilfestellungen“, berichtete sie von durchweg positiver Resonanz. Und wichtiger: „Wir lassen uns nicht entmutigen, der Bedarf ist trotzdem da.“