Delmenhorst . Hunderte Laternenläufer werden am nächsten Freitag, 25. Oktober, in der Innenstadt erwartet. Neben dem Umzug gibt es auch eine Feuershow.

„Ich laufe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“, heißt es am Freitag, 25. Oktober, wieder in der Innenstadt. Die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok und die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) veranstalten einen großen Laternenumzug, der durch die Innenstadt führt. Die Veranstalter kündigen ab 17.30 Uhr für Jung und Alt ein vielfältiges Rahmenprogramm auf dem Rathausplatz an, der eigentliche Umzug beginnt dann nach Einbruch der Dunkelheit.

Neben einer Kinderzaubershow stehen im Vorfeld Aufführungen des Singkreises der städtischen Musikschule Delmenhorst und ein Kinderschminken auf dem Programm. Zudem werden an die Kinder Knicklichter verteilt, um mit ihnen für ein kunterbuntes Bild in der Innenstadt zu sorgen, heißt es vorab.

Auf den Umzug folgt eine Feuershow

Der Laternenumzug beginnt den Veranstaltern zufolge um circa 18.30 Uhr. Die Teilnehmer bahnen ihren Weg durch die Lange Straße über die Markt- und Mühlenstraße, entlang des Volksbankgeländes in Richtung Louisenstraße, weiter geht es über die Bahnhofstraße, die Kirchstraße, Schulstraße und Lange Straße wieder bis zum Rathausplatz. Um die Sicherheit der Teilnehmer kümmern sich die Polizei, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Maltester und die Johanniter. Zudem sorgen die Spielmannszüge aus Adelheide, des DTB und aus Neuenkoop-Köterende für die musikalische Begleitung. Auch Kindergartenkinder können die Strecke gut bewältigen, heißt es vorab.

Im Anschluss erwartet die Besucher eine Feuershow auf dem Rathausplatz, die laut Veranstalter schon in den vergangenen Jahren ein Highlight gewesen ist. Insgesamt werden nach Angaben der Volksbank rund 1200 Besucher erwartet.