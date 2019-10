Kurioser Einsatz für Retter in Delmenhorst CC-Editor öffnen

"Der Puppe geht es dem Umständen entsprechend gut": Kurioser Einsatz für Retter am Freitag in Delmenhorst. Symbolfoto: Marcel Kusch/dpa

Delmenhorst. Kurioser Einsatz für Retter am Freitag in Delmenhorst: Ein Passant hatte eine leblose Person auf dem Gelände an der Rudolf-Königer-Straße entdeckt - ausgerechnet bei der Feuerwehr. Das war passiert.